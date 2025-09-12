¥É¥³¥â¤Ç¤â¡ÖiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¼¼è¤ê¥×¥í¥°¥é¥àÁý³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤è¤êiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢iPhone Air¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢iPhone 17¡¿17 Pro¡¿Pro Max¤¤¤º¤ì¤âApple¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤Ç¤ÎiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ½Ìó¤È¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó³«»ÏÆü¤ÈÈ¯ÇäÆü
Í½Ìó³«»ÏÆü¤ÈÈ¯ÇäÆü¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å9»þ¡Á
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¡Û
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Apple Watch Series 11
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch SE 3
AirPods Pro 3¡Ê¢¨Í½Ìó´ü´Ö¤Ê¤·¡Ë
²Á³Ê¤ä¾Ü¤·¤¤Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡¢12Æü18»þ¸½ºß¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤ÎiPhone¤òÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ë¡Ö²¼¼è¤ê²Á³Ê¡×¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¤âºÇÂç29,000±ßÁý³Û¤¹¤ë¡Ö²¼¼è¤ê¥×¥í¥°¥é¥àÁý³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¼è°·Å¹¤Ç¼Â»Ü
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢iPhone¤ò¼è°·¤¦¥É¥³¥âÈÎÇäÅ¹¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ë¤Ïd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢Í½Ìó¼êÂ³¤¤ÎºÝ¤Ë¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ž¢¥Ñ¥¹¥¡¼Ç§¾ÚŽ£¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¹¥¡¼Ã¼ËöÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MNP¤Ç¤ÎÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢MNPÍ½ÌóÈÖ¹æ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤âÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
