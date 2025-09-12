¶¶ËÜ´ÄÆà¡õâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢Âçºå¤Ç¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡´ÑµÒ¤Ë´üÂÔ¡ÖÂçºå¤Ë¡È¤É¥¨¥é¥¤¡É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¡¢±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¹¤é¤ê¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà
¡¡¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Ï¡¢¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î·ÈÂÓ¾®ÀâºîÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÂ¼À¥¹î½Ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤¬Ì¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×±ÜÍ÷¿ô1²¯²ó¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£22Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Ç¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤·¡¢¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤¬¶¦±é¡£¿·¤¿¤Ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë5¿Í¤Î¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¡¢°ÂÀÆ¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¡¢µÈÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£5Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·à¾ì¤¬Á°ºî¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤¤ç¤¦3²ó¡¢¡ÊÂçºå¤Ç¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤âÁ´¹ñ4°Ì¡¢2°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âçºå¤Ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Î¤É¥¨¥é¥¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¶¶ËÜ¤ÏºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤â¡ÖÁ´¹ñ1°Ì¤È¤¤¤¦Á°ºî¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤ÎÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¤µ¤ó¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçºå¤Î´ÑµÒ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÁ°ºî¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏâÃ±ÉÅÄMC¤Ç¤Î¼ÁÌäBOX¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»£±ÆÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¤³¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¹¤é¤ê¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà
¡¡¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Ï¡¢¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î·ÈÂÓ¾®ÀâºîÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÂ¼À¥¹î½Ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤¬Ì¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×±ÜÍ÷¿ô1²¯²ó¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£22Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·à¾ì¤¬Á°ºî¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤¤ç¤¦3²ó¡¢¡ÊÂçºå¤Ç¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤âÁ´¹ñ4°Ì¡¢2°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âçºå¤Ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Î¤É¥¨¥é¥¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¶¶ËÜ¤ÏºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤â¡ÖÁ´¹ñ1°Ì¤È¤¤¤¦Á°ºî¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤ÎÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¤µ¤ó¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçºå¤Î´ÑµÒ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÁ°ºî¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏâÃ±ÉÅÄMC¤Ç¤Î¼ÁÌäBOX¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»£±ÆÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¤³¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£