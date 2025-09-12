²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç¿å¿¹°¡ÅÚ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢--Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢Ê£À½¸¶²èÅ¸¼¨¤â
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ï9·î10Æü¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿å¿¹°¡ÅÚ»á¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö°¡ÅÚ¤Á¤ã¤ó ¤ª¤·¤ã¤ì¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤ò¡¢8³¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï9·î22Æü¤Þ¤Ç¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤ª²Ö¤Î¾¯½÷ÊÁÅ·¼³T¥·¥ã¥Ä ¥Û¥ï¥¤¥È¡×
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç¤Ï½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¿å¿¹°¡ÅÚ»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿"¤ª¤·¤ã¤ì¥Ç¥Ñ¡¼¥È"¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª²Ö¤Î¾¯½÷ÊÁÅ·¼³T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤ÉT¥·¥ã¥Ä5¼ï(2,530±ß¡Á2,750±ß)¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö²»³ÚÊÁ¥Õ¥ì¥ó¥ÁÂµÅ·¼³T¥·¥ã¥Ä ¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(3,960±ß)¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥Ý¥·¥§¥Ã¥È(3,080±ß)¡¢ÊÛÅöÈ¢(1,760±ß)¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¥«¥é¡¼¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡¥Æ¥ó¥Ó¥ó
ÌÄ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥»¥Ã¥È
´ü´ÖÃæ¡¢ÀÇ¹þ1,650±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ö¥Ð¥é¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÀèÃå½ç¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë´Ì¥Ð¥Ã¥Á
²ñ¾ì¤Ï¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢µ®½Å¤ÊÊ£À½¸¶²è¤âÅ¸¼¨¡£¥¢¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ADO MIZUMORI
¢¨¹âÅç²°¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢¡Ö¹â¡×¤¬¤Ï¤·¤´¹â
