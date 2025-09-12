¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Î¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡ÖÄ·±Û¡×¤Ë·èÄê¡ª
¡¡11Æü¡Ê·î¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤¬¡ÖÄ·±Û¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¨¤Ä¡Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ä¸ÇÄê³µÇ°¤òÎÏ¶¯¤¯Ä·¤Ó±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¿®Íê¤ÈÏ¢·È¤³¤½¤¬¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥·ー¥º¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ·±Û¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¤Î½ñÆ»²È¤Ç¤¢¤ëÃæß·´õ¿å»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£Áª¼ê¤Î¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÉÒ¾¹À¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ñ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖÄ·±Û¡×¤Î½ñ¤¬¥Áー¥à¤ä±þ±ç¤¹¤ë´ÑµÒ¤Ë¤â¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤òÃí¤°Â¸ºß¤È¤Ê¤ë»ö¤ò´ê¤¤´øÝÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡£ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¡ÖÄ·±Û¡×¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤³¤½½÷²¦¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£