¡Ú LUNA SEA¡¦RYUICHI¡Û¡¡Ç¾¼ðáç¤ÇÆ®ÉÂ¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø ¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤ÎRYUICHI¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú LUNA SEA¡¦RYUICHI¡Û¡¡Ç¾¼ðáç¤ÇÆ®ÉÂ¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø ¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
RYUICH¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤âÇÙ¤Î¤¬¤ó¤äÀ¼ÂÓ¤Ë¤Ç¤¤¿ÀÅÌ®áî¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿RYUICHI¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±©¤Ð¤¿¤¯»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤òâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¼¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ò¡¡¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¤Î¤ê±Û¤¨¤ë°Ù..¸÷¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆRYUICHI¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢·ëÀ®35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿LUNA SEA¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤¬¿¿¼Â¤ò¤É¤ó¤Ê¤ËÏÄ¤á¤è¤¦¤È¤â..ËÍ¤é¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤à»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ¤ÏÉ¬¤º¿¿Ìð¤¯¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê..LIVE¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¿¿¼Â¤Î´õË¾¤¬5¿Í¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£ÅÙ¤Ï²æ¡¹¤¬³§¤ó¤Ê¤Ç¸÷¤ò¿¿Ìð¤¯¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë»þ¡¡ÉÔ»àÄ»¤Îµ¢´Ô¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÀÅ²¬,
³¤,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾²ÃÈË¼,
ÇÛÀþ,
Áòµ·,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹