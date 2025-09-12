¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÖºä¤ÎÅ¹¤Ç½¾¶È°÷2¿ÍÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢1¿Í½Å½ý¤«¡¡¡È³°¹ñÀÒ¡É¤ÎÃË¤òÂáÊá
12Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤Ç³°¹ñÀÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Å¹¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ2¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤¬¸µ½¾¶È°÷¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Å¹¤òË¬¤ì30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ2¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÊ¢¤Ê¤É¤òÀÚ¤é¤ì½Å½ý¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢¼ê¼ó¤òÀÚ¤é¤ì·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï³°¹ñÀÒ¤Î30Âå¤ÎÃË¤ÇÅ¹¤Î¸µ½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£