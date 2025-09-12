ËüÇî»º¥Ó¥ê¥±¥ó¡¢ÄÌÅ·³Õ¤ËÅ¸¼¨¡¡ÏÂÀô»Ô¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡ÂçºåÉÜÏÂÀô»Ô¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡ÖÏÂÀô¥Ó¥ê¥±¥ó¡×Áü¤¬12Æü¡¢ÄÌÅ·³Õ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤Ï¹¬Ê¡¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÂçºå¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÄÌÅ·³Õ¤ÎÁü¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÏÂÀô¥Ó¥ê¥±¥ó¤ÏËüÇî¤¬ÊÄËë¤¹¤ë10·î13Æü¤Þ¤ÇÄÌÅ·³Õ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¸å¡¢»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÆ»¤Î±Ø¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÏÂÀô¥Ó¥ê¥±¥ó¤ÏÆ±»Ô»ºÌÚºà¡Ö¤¤¤º¤â¤¯¡×¤ÎÈ¯¿®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢5·î18Æü¤ÎËüÇî¡Ö2025ÂçºåÏÂÀô»Ô¥Ç¡¼¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ©ºî¡£Ä¾·Â60¥»¥ó¥Á¤Ç¼ùÎðÌó120Ç¯¤Î¥¹¥®¤ÎÌÚ¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÄ¦¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÅ·³Õ¤Î¥Ó¥ê¥±¥óÁü¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢Æ±»Ô¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¤¤¤º¤ß»³°¦¤ÎÎ¤¡×¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£