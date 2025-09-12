¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦DAIGO¡Ê47¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¼êÎÁÍýÈäÏª ¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó ¥ì¥â¥ó¹Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¿Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛDAIGO¤Î5ºÐÄ¹½÷¡õ1ºÐÄ¹ÃË Î¹¹Ô¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2016Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿DAIGO¡£5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯8·î4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Ä¹ÃË¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
DAIGO¡ÈËÜµ¤¡É¤Î¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡9·î10Æü¤ÏX¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÅâÍÈ¤²¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï!?¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿ËÜµ¤¤ÎÅâÍÈ¤²!!DAIGO¤âÂæ½ê¤Ç½¬¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²!!¤á¤Á¤ãËÜµ¤¡ª´ï¤âËÜµ¤¡ª²ÈÂ²¤Ë¤âÂç¹¥É¾¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#Ì¼¥ì¥â¥ó¹Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢Ä¹½÷¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ó¤è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãËÜµ¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö±üÍÍ¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤Ê¤é¥á¥Á¥ãÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥ì¥â¥ó¹Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¿Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë