ÅìµþÅÔ¤Ï11·î22Æü¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡Á¤ï¤¿¤·¤Ë¹ç¤¦¿©»ö¤Ï¡© °äÅÁ»Ò¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¿©»öÂÎ¸³¡Á¡×¤ò¡¢ÆüËÜ²Ê³ØÌ¤Íè´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£9·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖTokyo Bay eSG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï»öÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÂÃ±Õ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤Î°äÅÁ»Ò¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿"¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó"¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£°äÅÁ»Ò¤Ë¤ÏÅü¼Á¤ä»é¼Á¤ÎÊ¬²òÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤È¤ÎÁêÀ¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿©À¸³è¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤äÀìÌç°å¤Ø¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤âÀß¤±¤ë¡£
»²²Ã¤Ï»öÁ°¿½¹þÀ©¡£»²²Ã¾ò·ï¤ÏÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Ç10ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢±þÊç¤Ï9·î14Æü18»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¡¢24Ì¾¤òÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
