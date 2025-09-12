Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç²°³°ºÇÂçµé¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡ª³¤Á¯¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤ÇÌó80¥Ö¡¼¥¹ÅÐ¾ì
ËÌÆüËÜ¹¹ð¼Ò¤Ï10·î2Æü¡Á5Æü¡¢¡ÖÂè35²ó ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢inÂå¡¹ÌÚ¡×¤ò¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£»þ´Ö¤Ï10»þ¡Á19»þ¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï18»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¡£
Âè35²ó¡¡ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢inÂå¡¹ÌÚ(¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô20Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë²°³°ºÇÂçµé¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÌó80¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¡Ö½©¤ÎÉ÷Êª»í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³¤Á¯Ð§¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËèÆüÀèÃå100Ì¾¤ËÃêÁª¤Ç³ä°ú·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Âè35²ó¡¡ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢inÂå¡¹ÌÚ(¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô20Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë²°³°ºÇÂçµé¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÌó80¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¡Ö½©¤ÎÉ÷Êª»í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³¤Á¯Ð§¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥íÀ¸¥Ó¡¼¥ë¹õ¥é¥Ù¥ë¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËèÆüÀèÃå100Ì¾¤ËÃêÁª¤Ç³ä°ú·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£