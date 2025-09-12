¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¢¼«ºîPC±þ±çÁÈÎ©¥¥Ã¥È¤Ë¿·¿§¥±¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï9·î12Æü¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ºîPC±þ±ç ÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡×¤Ë¿·¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¼«ºîPC±þ±ç ÁÈÎ©¥¥Ã¥ÈÅÜÅó¤ÎÂç´¶¼Õº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¢¼«ºîPC±þ±çÁÈÎ©¥¥Ã¥È¤Ë¿·¿§¥±¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä
½é¿´¼Ô¤Ç¤â¾åµé¼Ô¤Ç¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¼«ºîPC±þ±ç ÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÄÉ²Ã¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÖNZXT H9 Flow RGB¡×¡ÖFractal Design North ¹õ¡×¡ÖLian Li LANCOOL 217Çò¡×¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÁÈÎ©Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¡ÖÁÈÎ©Âå¹Ô¡ÜOS¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ü¥É¥é¥¤¥Ð¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê20,000±ß ¡¿ ¡ÖÁÈÎ©Âå¹Ô¤Î¤ß¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê10,000±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥ë»Üºö¤È¤·¤ÆÁÈÎ©Âå¹Ô¹©ÄÂ¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NZXT H9 Flow RGB
Fractal Design North ¹õ
Lian Li LANCOOL 217Çò
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¢¼«ºîPC±þ±çÁÈÎ©¥¥Ã¥È¤Ë¿·¿§¥±¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä
½é¿´¼Ô¤Ç¤â¾åµé¼Ô¤Ç¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¼«ºîPC±þ±ç ÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÄÉ²Ã¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÖNZXT H9 Flow RGB¡×¡ÖFractal Design North ¹õ¡×¡ÖLian Li LANCOOL 217Çò¡×¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÁÈÎ©Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¡ÖÁÈÎ©Âå¹Ô¡ÜOS¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ü¥É¥é¥¤¥Ð¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê20,000±ß ¡¿ ¡ÖÁÈÎ©Âå¹Ô¤Î¤ß¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê10,000±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥ë»Üºö¤È¤·¤ÆÁÈÎ©Âå¹Ô¹©ÄÂ¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NZXT H9 Flow RGB
Fractal Design North ¹õ
Lian Li LANCOOL 217Çò