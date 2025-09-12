¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û±«¶¯¤Þ¤Ã¤¿ÎØÅç»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡12ÆüÌë¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¡¡¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ
µÈÆ» ¤µ¤æ¤ê ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¤ç¤¦12Æü¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿ÎØÅç»Ô¤Ë¤Ï¡¢ ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£12ÆüÌë¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
12Æü¸á¸å¤«¤é¤Î±«±À¤ÎÆ°¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÎØÅç»ÔÌçÁ°¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤¹¤®¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¡¢9·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë81¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÎØÅç»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Ìî¡§
Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤³¤ÎÁ°Àþ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ14Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ß¤êÊý¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢²Ã²ì¡¦Ç½ÅÐ¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¤¢¤¹13ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë60¥ß¥ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ14ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï100¥ß¥ê¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢À²¤ì¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï16Æü¡¦²ÐÍËÆü¤À¤±¤Ç¤¹¡£
µÈÆ»¡§
3Ï¢µÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£