¥¥¦¥¤¤ä¤Ö¤É¤¦¤Ê¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢»ºÍµ¡²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹4¼ïÈ¯Çä
¥×¥ì¥Þ¤Ï9·î8Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢»º¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡ÖGEORGIA¡ÇS NATURAL¡×¥·¥ê¡¼¥º4¼ï¤ò¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ó¤ó¤Á¤ç¤¦¤¿¤ó¥³¥à¡×¤ä¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¯¥¹¡×¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¥º ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¡¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯100%¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ö¥¥¦¥¤¡×¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥µ¥ï¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¡¢¥ï¥¤¥óÍÑ¤Ö¤É¤¦ÉÊ¼ï¡Ö¥µ¥Ú¥é¥ô¥£¼ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÀÖ¤Ö¤É¤¦¡¦¥µ¥Ú¥é¥ô¥£¡×¡¢¸ÅÂå¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤ëÉÊ¼ï¡Ö¥ë¥«¥Ä¥£¥Æ¥ê¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇò¤Ö¤É¤¦¡¦¥ë¥«¥Ä¥£¥Æ¥ê¡×¤Î4¼ï¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¤¶¤¯¤í¡×¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¸¶ÎÁ¤ÏÍµ¡JASÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢»º²Ì¼Â¤Ç¡¢¿å¤äº½Åü¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÀ½Â¤¡£²Ì¼ÂËÜÍè¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÉ÷Ì£¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢5¡Á10ÅÙ¤ÎÄã²¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°µºñ¤¹¤ë¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¹À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆâÍÆÎÌ300ml¤Ç²Á³Ê¤Ï980±ß¡£
