¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÈÂÐÌÌ¡ÄÂ¹¤Î¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¡õ¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤È¤Î£³Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ËÁ°¿Ê¤«¡á±ÑÊóÆ»
¡¡±Ñ²¦¼¼¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬£±£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢»äÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹ñ²¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²¦¤ÈÂ¹¤Î¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤ÈºÆ²ñ¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£±£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï£±£°Æü¡¢¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È£µ£´Ê¬´Ö¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸ºÆ¹½ÃÛ¡×¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯£²·î¤Ë¹ñ²¦¤¬¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÌ²ñ»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£±£µÊ¬¶¯¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢²¦¼¼Î¥Ã¦¤«¤éÄ¹Ç¯¤Îº®Íð¤Î¸å¡¢¤Þ¤ºÉã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤·¡¢²ÈÂ²¤ä±Ñ¹ñÌ±¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤À¡£Èà¤ÏÉã¿Æ¤Ë¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬²ÈÂ²¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñ²¦¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÝ¾Ú¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¹ñ²¦¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹ñ²¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦»Ò¤Ï£±£±Æü¤Ë£´Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤ò½ª¤¨¤Æ±Ñ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢ÂåÍý¿Í¤¬¡Ö²¦»Ò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¸Å¤¤Í§Ã£¤äÆ±Î½¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê³èÆ°¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÌÌ²ñ¤ÏÍèÇ¯¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î²ÈÂ²¤¬±Ñ¹ñ¤òºÆË¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È²¦¼¼¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬¼çÄ¥¡£Â¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤¬£³Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ËÁÄÉã¤òË¬¤Í¤ëÆ»¤ò³«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñ²¦¤ÏÂ¹¤¿¤Á¤ÎÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÎÂ¨°Ì£¶£°¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡Ê£²£²Ç¯£¶·î¡Ë¤ËÂ¹¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¹ñ²¦¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¾ðÊó¶Ú¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤È¤Ï¤³¤Î»þ¤Ë£±ÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ß¤À¡£
¡¡²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬²ÈÂ²¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢²¦»Ò¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤¬Éã¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢ÏÂ²ò¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÂç¤¤¯³«¤±¤½¤¦¤À¡£