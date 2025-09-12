º£Ç¯¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤â¡ª°¦ÃÎ¸©¡¦¼ÄÅç¤Ç¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Î¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
One Dining Table FES.¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï9·î14Æü¡¢ÂÎ¸³·¿¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆú(¥Ê¥Ê¥¤¥í)¤À¤ó¤é¤ó¿©Æ²¡×¤ò¡¢¼ÄÅç¥Ç¥å¡¼¥Æ¥é¥¹(°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÆîÃÎÂ¿Ä®)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²áµî³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
Æ±´ë²è¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ê»Ò¥¤¥í¿©Æ²¡×¤È¡ÖÂìÀî¤À¤ó¤é¤ó¿©Æ²¡×¤¬¹çÆ±³«ºÅ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¤ÎºÅ¤·¤òÄÉ²Ã¡£¿©°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¥«¥ì¡¼Ä´Íý¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¡¢µù»ÕÂÎ¸³¡¢µðÂç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Å¤¯¤ê¡¢²°³°¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Ìë(19»þº¢)¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤ë(¥¤¥á¡¼¥¸)
»²²ÃÈñ¤Ï¡¢Âç¿Í9,000±ß(2»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕ¤)¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¿½¹þ¤ß¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
