INFORICH¡¢TGS2025¤Ç¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«Level Infinite¥Öー¥¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ
¡¡INFORICH¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤é9·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÊTGS2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖChargeSPOT¡Ê¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Ï¡¢5¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Level Infinite¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§¥Ûー¥ë 2 S03¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNIKKE¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¡£¥²ー¥àÆâ¤Î¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¶õ´Ö±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Ï¡¢ChargeSPOT¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¡¢ChargeSPOTÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â»Ü³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î25Æü～9·î28Æü
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë Level Infinite¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§¥Ûー¥ë 2 S03¡Ë
¡Ú¥Öー¥¹¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÛChargeSPOT5¼ïÎà¤ÎNIKKE¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ChargeSPOT¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥ÉÅ¸¼¨¡Ê¼«Î©·¿LL20¡§£±Âæ¡¢Âî¾å·¿S10A¡§£±Âæ¡Ë Level Infinite¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¤ØChargeSPOT¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¡Ê1»þ´ÖÌµÎÁ¡Ë Level Infinite¥Öー¥¹Æâ¤Î¤ßChargeSPOTÍøÍÑ¼Ô¤ØÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥ÉÇÛÉÛ¡Ê100¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥ÉÇÛÉÛ¤ÏChargeSPOTÀìÍÑ¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê
(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.