¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ¤ÏÇò¤¤³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¡ÖNumero TOKYO¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£CHANEL¤ÎÇò¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö°Å°Ç¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¢¡¶¶ËÜ°¦¡¢½ãÇò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»ÑÈäÏª
