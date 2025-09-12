NCT WISH¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÚM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËSMÂç½¸·ëSP¼ýÏ¿¤ËÀøÆþ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏNCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¡Ê¢¨9·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT WISH¤ÎºÇ¶á¤Î»ö·ïÊí
¡È²»³Ú¡ÉMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£Mrs. GREEN APPLE¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤È¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆÃÊÌÊÔ¡£º£Ç¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´Ú¹ñÂç¼ê»öÌ³½ê¡¢SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ¤ò¾·¤¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤¢¤ê¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
NCT WISH¤Ï¡Öpoppop¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×¡ÖWISH¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢NCT WISH¤ÎºÇ¶á¤Î¡È»ö·ïÊí¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥¯¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿È³¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡ÖÅÅµ¤Î®¤ì¤ë¤ä¤Ä¡Ä¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÄêÈÖ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢È³¥²¡¼¥à¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë»³Åº¤Ï¡Ö¤ª¿¬¤Ï¾Ç¤²¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎã¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÈTELASA¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤À¤±¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Û¤«¡¢TELASAÆÈÀê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
