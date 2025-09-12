¡ÖMUSIC BANK¡×¡ÈK-POP»Ë¾å½é¡É¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ·èÄê Stray Kids¡¦IVE¤éÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡Ú2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛK-POPÂç²ÎÍØº×¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×¤¬¡¢K-POP½é¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¡ÖKBS²ÎÍØº×¡×¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡ÖMUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥É¡¼¥à²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¡£¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎK-POP¡¢¤Þ¤¿¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Stray Kids¡¢ATEEZ¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢&TEAM¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ZEROBASEONE¡¢ILLIT¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£º£¸å¤âÂ³¡¹¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡ËÎ¾Æü ³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì (ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®£±£°¡Ý£±)
½Ð±é¼Ô¡§Stray Kids¡¢ATEEZ¡¢ENHYPEN¡¢ IVE¡¢&TEAM¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ZEROBASEONE¡¢ ILLIT Â¾
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖMUSIC BANK¡×¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ·èÄê
¢¡Stray Kids¡¦IVE¤é¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Stray Kids¡¢ATEEZ¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢&TEAM¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ZEROBASEONE¡¢ILLIT¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£º£¸å¤âÂ³¡¹¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡ËÎ¾Æü ³«¾ì15¡§00¡¿³«±é17¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì (ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®£±£°¡Ý£±)
½Ð±é¼Ô¡§Stray Kids¡¢ATEEZ¡¢ENHYPEN¡¢ IVE¡¢&TEAM¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ZEROBASEONE¡¢ ILLIT Â¾
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û