¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢»Ò¶¡¤Î³¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ï゚¥Ï゚¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¾Ð´é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤¬9·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤Î³¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ô¥ï°æ¸ÍÅÄ¡¢»Ò¶¡¤ÈÍ·¤ÖÉã¿Æ¤Î»Ñ
ËªÃ«¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¥Ð¡¼¥°¡Ê°ì±þ¡Ë³¤¥Ç¥Ó¥å¡¼in¤ªÂæ¾ì¡×¤È»Ò¶¡¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤ÂÎ¸³¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Á¤ã¤×¤ó¤Á¤ã¤×¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÈ¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¡¢Â¤¬¤Ä¤¯¤Î¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤¬¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ªÂæ¾ì¤Î³¤´ß¤Ç°æ¸ÍÅÄ¤È»Ò¶¡¤¬°ì½ï¤ËÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¾Ð´é¤Ê¥Ù¥Ó¥Ð¡¼¥°¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ñ¤é¤Ö¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È¼¼Æâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤é¤Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤ÈËªÃ«¤Ï¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î27Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
