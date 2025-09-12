À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëENHYPEN¤ËÌ©Ãå¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
¡ÖVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ÖVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡×¤¬¡¢9·î20Æü¸á¸å11»þ¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
2020Ç¯´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤ÆüËÜ¤Ç¤â½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò´Þ¤à4¤«½ê8¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡¦¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ø¤Î½Ð±é¡¢ENHYPEN ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ENHYPEN¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤½¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÌ©Ãå¤·É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£ºÇ¤â½Ü¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿30Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î1st Mini Album¡ØBORDER:DAY ONE¡Ù¤Ï33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd Mini Album¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¡¢7·î¤ÏÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊENHYPEN¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡¢¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¼«¿ÈºÇÂçµé¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊENHYPEN¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¡©
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤ËÌ©Ãå¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨É³²ò¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£¢£ENHYPEN¥³¥á¥ó¥È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ENHYPEN¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤¬Ì´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ÕÌ£¿¼¤¤Æü¡¹¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤´ÖÌ©Ãå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä°¦¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó¡ÖVenue101 Presents ENHYPEN ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶»¤Ë¡×ÊüÁ÷Í½Äê¡ÚÊüÁ÷¡Û£¹·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å£±£±¡§£°£°¡Á¡ãÁí¹ç¡ä ¢¨NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¡¦1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®