ºÒ³²»þ¤Î¡ÖÇã¤¤¤À¤á¡×¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯È¯ÅÅµ¡¤òÈ÷¤¨¤ÆÄäÅÅ»þ¤Ë¤â±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÛµÞÅ¹ÊÞ¡×¤ò¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÀßÃÖ
ºÒ³²»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤ÊÇã¤¤¤À¤á¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÆÃ²½¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿©ÎÈ¤Î¶¡µë¤ò¿Þ¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼£°Â¾õ¶·¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯Áý²Ã¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹ñÆâ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSalling¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÅÔ»ÔÉõº¿¤ÎºÇÃæ¡¢¿Í¡¹¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤ª¤é¤ìÇã¤¤¤À¤á¡¦Çã¤¤Àê¤á¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¡µë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¶ÛµÞÅ¹ÊÞ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÈ÷¤¨¤ÆÄäÅÅ¤ËÂÑ¤¨¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Îºß¸Ë¤òÂ¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ç¤âºÇÄã¸Â°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºÃª¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤êÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢´ÌµÍ¤ä´¥Êª¤Ê¤É¤è¤êÄ¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âµéÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁ¡¢¿å¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Î²ÈÄíÈ÷Ãß¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦À°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¶ÛµÞÅ¹ÊÞ¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50Å¹ÊÞ¤Î³«¶È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Salling¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Á´¿Í¸ý¤Î5Ê¬¤Î4¶á¤¯¤Îµï½»ÃÏ¤«¤é50km°ÊÆâ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Salling¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¯¥í¥¹¥¬¡¼¥É¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¤³¤Îºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2028Ç¯¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½àÈ÷¤¬À°¤¦Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÅ¹ÊÞ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¤½¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£