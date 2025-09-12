¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¡Ö5¤Ä¤ÎÃ±¸ì¡×¤ÇÅú¤¨¤ë
¡¡ÀèÆü¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡¢³Î¼¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡£µ¼Ô¤«¤é¹ñ²¦¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢´Ê·é¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤È³°½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦
¡¡¼«¿È¤Î»Ù±ç¤¹¤ë»üÁ±ÃÄÂÎ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬º¢¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÅ¡Âð¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼Ö¤ÇÅþÃå¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£ÂÚºß»þ´Ö¤Ï55Ê¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡SkyNews¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤òÂà½Ð¸å¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¥ººâÃÄ¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²¦»Ò¤Ï¡¢¹ñ²¦¤ÎÌÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¨¤¨¡£Èà¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÊYes he¡Çs great¡¤thank you¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ñ²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦°ÊÍè¡¢¹ñ²¦¤ä·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤é¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë²¦»Ò¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»þÀÞµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¹ñ²¦¤¬¥¬¥ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢²¦»Ò¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢5·î¤Ë¼õ¤±¤¿BBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤Ë°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î¤Ë¤Ï²¦»Ò¤È¹ñ²¦¤ÎÂ¦¶á¤¬¡ÖÈëÌ©¤ÎÏÂÊ¿¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬¼Â¸½¡£²ñ¹ç¤ÏÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
