¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡¡Âç³ØÀ¸·×£´£±¿Í¤Ë
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£±£²Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¡×¤ÎÄó½Ð¼Ô¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥ÈÌÜ¶Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤¬£±£°Æü¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þµå³¦£Î£Ï£±¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Î©ÀÐ¤Ï¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢»Ë¾å½é¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤Ï¡¢£¸·î£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÆóÎÝ¤Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë±¦Â¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢¹Ã¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â·ÄÂç¤Î³°´ÝÅìâÃÅê¼ê¤È¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¤é¤âÄó½Ð¤·¡¢·×£´£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äó½Ð´ü¸Â¤Ï¡¢£±£°·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î£²½µ´ÖÁ°¤ÎÆ±£¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£