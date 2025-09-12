Áªµó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë ¹âÃÎ»Ô¤Î¹â¹»¤ÇÁªµó¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡Ú¹âÃÎ¡Û
¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¡¢9·î12Æü¹âÃÎ»Ô¤Î¹â¹»¤ÇÁªµó¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤Áªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤ÇÁªµó¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î12Æü¤Ï¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¹©¶È¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Þ¤ÀÁªµó¸¢¤Î¤Ê¤¤2Ç¯À¸35¿Í¤¬À¯¼£¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÁªµó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°æ¾å¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÀ¸ÅÌ2¿Í¤¬Î©¸õÊä¼ÔÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Ë¹âÃÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»Üºö¤òÁèÅÀ¤ËÌÏµ¼ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢18ºÐ¤¬40.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢19ºÐ¤¬22.06¡ó¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÄã¤¤¤â¤Î¤Î¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£