ATEEZ¡¦YUNHO¡¢¥é¥¸¥ª¡ØJO1 ANNX¡ÙÀ¸½Ð±é·èÄê¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÎËÜ³Ê¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡ØJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§00¡¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î17ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ATEEZ¤ÎYUNHO¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ATEEZ¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£8¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï·²¤òÈ´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¡¼¥Á¥§¥é¡Ù¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÈÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ATEEZ¤ÈJO1¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¶¦±é¤ä¡¢TikTok¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏYUNHO¤Ø¤Î¼ÁÌä¡¢Çò´ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸Ãæ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¸¥ª¡¦radiko¤Î¤Û¤«¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¤Ç¤â²»À¼Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï²áµîÊüÁ÷Ê¬¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢Çò´ä¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
