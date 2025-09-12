seju¡ß¡ØFRIDAY¡ÙºÇ¿·ºî¤Î¼ç±é¤Ï¡È´üÂÔ¤Î¿·¿Í¡É¹âÌî¿¿±û¡¡¾È¤ì¤Ê¤¬¤é°û¤ß¤ËÍ¶¤¦¸åÇÚÌò
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤Î½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Øseju¤ËÎø¤¹¤ë¶âÍËÆü¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¡ÖsejuÎø¡×¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¡¦¹âÌî¿¿±û¡Ê22¢¨¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡ª¸«»ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¶¿Í®ÇÃ¡õ±Ý¸¶°ÍÆá¡õ¹ÂÃ¼°ª¡õ¹âÌî¿¿±û
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¡È¤â¤·¤â¡É¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¶âÍËÆü¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢¼ç´Ñ¡õ½Ä·¿¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¹¹¿·¡£³Æ¼ïSNS¡ÊTikTok¡¦X¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦YouTube¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£³«Àß¤ï¤º¤«1¥ö·î¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô¤¬150Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ç±é¤Î¹âÌî¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îseju´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÎÉ½»æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ïºà¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¼ç´Ñ±ÇÁü¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î¡ÖËÍ¡×¤ò¾È¤ì¤Ê¤¬¤é±ó²ó¤·¤Ë°û¤ß¤ËÍ¶¤¦¸åÇÚ¼Ò°÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌî¤Î¤Û¤«¡¢seju½êÂ°¤ÎËÜ¶¿Í®ÇÃ¡¢ºãÌÚÍ®ÍÕ¡¢¹ÂÃ¼°ª¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØFRIDAY¡Ù¤ä¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖFRIDAY¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
