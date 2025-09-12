·Ö¸¶Å°¡¡Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤È¥°¥ë¡¼¥×LINE¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢½Ð±é½÷Í¥¤ÈÇ¯1²ó¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦·Ö¸¶Å°¡Ê57¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¡¢¡Ê¡Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡Ù¤Î¡Ë¥ï¥Ã¥¡¼¤¬¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤Æ¤Í¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤¦¤È¡¢·Ö¸¶¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤Ê¡£¥ï¥Ã¥¡¼¤â¹¥¤¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¤Í¡£¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¥¯¥¤¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤À¤«¤é¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡ÙLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥ï¥Ã¥¡¼¤È²¶¤ÈÁýÅÄ¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹¡ÊÀëÇ·¡Ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Ç¤½¤ì¤³¤½·Ö¤Á¤ã¤ó(Ìò¤Î)¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤È¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤°¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤º¤Ã¤È¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ÎÏÃ¤ä¤â¤ó¤Ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¡×¤È·Ö¸¶¡£ÁýÅÄ¤â¡Ö¿Ô¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬À¨¤¤¤Ã¤Æ¡¢Íè¤ë»þ¤Î¥ï¥Ã¥¡¼¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤Í¡¢²¿Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¤ÎDVD»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Æ¤Í¡£¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¤Í¡£²æ¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁáÁ÷¤ê¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·Ö¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡£ÃæÅè¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¦¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤«¤Ê¤¢¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¿¿Í¤ä¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¯¥¤¥º¤Ç¤ÏÃæÅè¤Ï·ë¹½´Ö°ã¤¨¤ë¤È¸À¤¤¡Ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²æ¡¹Àâ¶µ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃæÅè¤µ¤ó¡¢1²ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ò·ãÇò¡£·Ö¸¶¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¿¸À¤¦¤Í¤ó¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
