¡¡¹ñÆâ¤Ç·×¾å¤¹¤Ù¤½êÆÀ¤òÊÆ¹ñ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤¬¡¢ÍÒ¶È·Ï³°ÊÉºàÂç¼ê¤Î·úºà¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ë¥Á¥Ï¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢2023Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÌó55²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ³°¤Ø¤Î½êÆÀÎ®½Ð¤òËÉ¤°¡Ö°ÜÅ¾²Á³ÊÀÇÀ©¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤áÌó15²¯±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï½èÊ¬¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¿³ººÀÁµá¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÀÇÅö¶É¤È¤Î¸«²ò¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥Ï¤ÈÊÆ¹ñ¤Î»Ò²ñ¼Ò´Ö¤Î¼è°ú¤ò½ä¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÍø±×¤ò¹ñ³°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£