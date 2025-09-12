µµÍüÏÂÌé¡¢¿·¤¿¤Ê°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²£ÉÍ¡õÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡ÆÈÎ©¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¸ÇÛ¿®¤â
¡¡µµÍüÏÂÌé¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°§»¢²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAZUYA KAMENASHI -HELLO to YOU-¡Ù¤ò10·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî KT Zepp Yokohama¡¢11·î15Æü¤ËÂçºå Zepp Namba(OSAKA)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µµÍü¼«¿È¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤È¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇµµÍü¤È²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏµµÍüÏÂÌé¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥×¥ê¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ëW²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢9·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µµÍü¤ÏÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-¡Ù¤ò¡¢9·î6Æü¡¢7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¤Ë¤ÆÁ´3¸ø±é³«ºÅ¡£10·î6Æü¡¢7Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¸åÆü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
