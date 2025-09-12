¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡ÖApple Watch Series 11¡×¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÈ¯É½¡¢ÊÖµÑ¤Ç5Ëü±ßÂæ¤«¤é
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡ÖApple Watch Series 11¡×¡¢¡ÖApple Watch SE 3¡×¡¢¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¤Î²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¹¤ë¤¬¡¢¼è¤ê´ó¤»ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£Å¹Æ¬ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ¨»þ°ú¤ÅÏ¤·¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎApple Watch¤Ï¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¡Ü¡ÊÆÃÅµB¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢48Ê¬³ä»ÙÊ§¤È25¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤ÎËÜÂÎÊÖµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Ê§¤¤¤Î»ÄºÄ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëÆÃÅµÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢ËÜÂÎÇËÂ»¤Ê¤É¤Ç²ó¼ý´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï2Ëü2000±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖApple Watch Series 11¡×
¡¡¡ÖApple Watch Series 11¡×¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±ー¥¹¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥ó¥É¤Î42mm¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤¬10Ëü800±ß¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¤¤¶â¤Ï·î2100±ß¤Ç¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï5Ëü400±ß¤È¤Ê¤ë¡£Æ±46mm¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤Ï10Ëü7040±ß¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¤¤¶â¤Ï·î2230±ß¤Ç¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï5Ëü3520±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±ー¥¹¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢42mm¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤¬14Ëü3520±ß¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤Ï·î2990±ß¤Ç¡¢25¥«·îÌÜ¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï7Ëü1760±ß¤È¤Ê¤ë¡£46mm¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤Ï15Ëü3600±ß¤ÇÊ¬³ä»ÙÊ§¶â¤Ï·î3200±ß¡¢25¥«·îÌÜ¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï7Ëü6800±ß¡£
¡¡¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±ー¥¹¤È¥ß¥é¥Íー¥¼¥ëー¥×¤Ï¡¢42mm¥â¥Ç¥ë¤¬15Ëü3600±ß¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤Ï·î3200±ß¤Ç25¥«·îÌÜ¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï7Ëü6800±ß¡£46mm¥â¥Ç¥ë¤Ï16Ëü3680±ß¤Ç¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤Ï·î3410±ß¡¢25¥«·îÌÜ¤ÎÊÖµÑ¤ÇÉéÃ´¶â¤Ï8Ëü1840±ß¡£
¡ÖApple Watch SE 3¡×
¡¡¡ÖApple Watch SE 3¡×¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥ó¥É¡Ê40mm¡Ë¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤¬5Ëü7120±ß¤Ç¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤Ï1～24²óÌÜ¤¬·î1370±ß¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï3Ëü2880±ß¡£
¡¡46mm¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÂÎÂå¶â¤Ï6Ëü3360±ß¤Ç1～24²óÌÜ¤Î»ÙÊ§¤¤¶â¤Ï·î1530±ß¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¶â¤Ï3Ëü6720±ß¡£
¡ÖApple Watch Ultra 3¡×
¡¡¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥ëー¥×¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ð¥ó¥É¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥ëー¥×¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï16Ëü2240±ß¡¢¥ß¥é¥Íー¥¼¥ëー¥×¤Ï18Ëü2400±ß¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥ëー¥×¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ð¥ó¥É¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤¬·î3500±ß¤Ç¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉéÃ´¶â¤Ï8Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥é¥Íー¥¼¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¶â¤¬·î3930±ß¤Ç¡¢25¥«·îÌÜ¤ËËÜÂÎ¤òÊÖµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÉéÃ´¶â¤Ï9Ëü4320±ß¤È¤Ê¤ë¡£