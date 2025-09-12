ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Ç1»þ´Ö¤Ë81¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±« ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¹â¤Þ¤êÈòÆñ»Ø¼¨ Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¤ò
Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï13ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¤Ë¿»¤«¤êÂç¤¤Ê¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥È¥é¥Ã¥¯¡£
ÎØÅç»ÔÌçÁ°Ä®¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ11Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¡¢9·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë81¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÌçÁ°Ä®¤Î5¤Ä¤ÎÃÏ¶è¡¢¤ª¤è¤½3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢²Ã²ì¡¦Ç½ÅÐ¤È¤â¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç60¥ß¥ê¡£¤½¤Î¸å¤â±«ÎÌ¤ÏÁý¤¨¡¢14ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¤Ï²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤È¤â¤Ë100¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬Æî²¼¤··ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï13ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£