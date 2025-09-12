ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó 2´üÌÜ¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Î¸½¿¦¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤¬¡È¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¡É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ä²ñÇÉ¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ ¡Ö¸©Ì±ÅÞ¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÃÚ»á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï
2026Ç¯½Õ¤ÎÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¡¢¸½¿¦¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï11ÆüÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ï¡¢Èó¼«Ì±¤Î²ñÇÉ¤äÀ¯ÅÞ¡¢Ï¢¹çÀÐÀî¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÍèÀÐÀî¡¦µÈÅÄ½¤²ñÄ¹¡ÖÃÎ»ö¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ø¸©Ì±ÅÞ¡Ù¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÏÃ¡£¤¼¤Ò¸©Ì±ÅÞ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡Ö¸©Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¡×
½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿12Æü¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ï¸©µÄ²ñ¤ÎÈó¼«Ì±²ñÇÉ¡ÖÌ¤ÍèÀÐÀî¡×¤Î¼¹Ì³¼¼¤òË¬¤ì¡¢¿äÁ¦´ê¤¤¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÍèÀÐÀî¡¦µÈÅÄ½¤²ñÄ¹¡Ö¤¤Î¤¦ÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«°ìÈÖ¤¤ç¤¦9»þ¤ËÃÚÃÎ»ö¤¬¿äÁ¦¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¸å¤âÈó¼«Ì±¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÏ¢¹çÀÐÀî¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÀÒ¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ç¤Ï¡Ö¸©Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¸©À¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¸©Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÁªµó¤ËÎ×¤à¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Î³ÆÅÞ ¡ÖÂ¨·è¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯
°ìÊý¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞÀÐÀî¸©ËÜÉô¡¦Ã«ÆâÎ§É×ÂåÉ½¡Ö¡Ê¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¾®ÃÝ³®ÂåÉ½¡ÖÃÚÃÎ»ö°Ê³°¤Î¿Í¤¬Ã¯¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯º£¤Î¾ò·ï¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×
ÀÐÀî°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¼ÆÅÄ¹ªÂåÉ½¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤¬É¬¿Ü¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÁ°²óÆ±ÍÍ¤Î·Á¤ÇÎ¾¼Ô¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤¬²æ¤¬ÅÞÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
»²À¯ÅÞ¡¦ÀîÍµ°ìÏºÉû»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¹¤´¤¯·Ú¤¤ÃÎ»ö¤Ç¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤È¡¢°ìÉô¤Ç¸ÀÆ°¤¬·Ú¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ìÄ¹°ìÃ»¡×
ÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¿äÁ¦¤ò·èÄê¤¹¤ë¤«¡¢ÈÝ¤«¡£¸½»þÅÀ¤Ç¸½¿¦°Ê³°¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯ÆâÃæ¤Ë¤Ï³ÆÅÞ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤½¤í¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£