ÃÏÊý¶ä¹Ô¤È³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬¶¨Äê¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶µÒ¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ÁñÆâ¶ä¹Ô¤È³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´Ñ¸÷¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤¤Î¤¦¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶µÒ¿ä¿Ê¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏÊý¶ä¹Ô¤È³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬¶¨Äê¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶µÒ¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¡Ê»³·Á¡Ë
¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÁñÆâ¶ä¹Ô¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷»Ô¾ì¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤é³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ËÀÜ¤·ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÁñÆâ¶ä¹Ô¤È³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´Ñ¸÷¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸©Æâ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¶µÒ¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÈ¯¿®¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁñÆâ¶ä¹Ô¡¡º´Æ£·É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡£¥ê¥Ôー¥¿ー¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¡Ö»³·Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÎÇä·ÐÏ©¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£»³·Á¤Î´Ñ¸÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¶¨Äê¤Ç¤Ï»³·Á¸©¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÅìËÌ¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î¿¶¶½¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£