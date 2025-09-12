ºÆ³«½éÀï¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÎ×¤àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²áµî¤Î¡È°ø±ï¡É¤ËÃíÌÜ¡Ö¥¯¥Ü¤Ïµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
久保が古巣相手にどんなプレーを披露するか見ものだ
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¡¢º£½µËö¤è¤ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤âºÆ³«¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè4Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï9·î13Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¸ÅÁã¤È¤Î°ìÀï¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬³«ËëÀï¤Ç¥´¥é¥Ã¥½¡ª¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿Á¯ÎõÃÆ¤Î±ÇÁü
¡¡2019Ç¯6·î¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÆþ¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¤âÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤Þ¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊÝÍ¸¢¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Éüµ¢¤âÓñ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ×ÊÝ¤Ï¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²áµî¤Î¡È°ø±ï¡É¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¡ØDefensa Central¡Ù¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¾ï¤ËÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¼éÈ÷¿Ø¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ºßÀÒ»þ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤«¤é¤Î¡Èµ¢´Ô¡É¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈàËÜÍè¤ÎºÍÇ½¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMUNDO DEPORTIVO¡Ù¤â9·î11ÆüÇÛ¿®¤Îµ×ÊÝ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Çµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Æ»¤Ï¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¤à¤·¤íÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë°ÂÄê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ç¤ÏÎý½¬¤ä¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿ºÍÇ½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Î¥¨¥¿¤ÎÃÏ¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¸£°ú¤¹¤ë1¿Í¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥¯¥Ü¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Çµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿´¾ð¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ËÉüµ¢¤··Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¥²¡¼¥à¡¢µ×ÊÝ¤Ï¶¯¹ÔÆüÄø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¤°ÕÍß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£º£µ¨¡¢¤Þ¤ÀÇòÀ±¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬ÇØÈÖ¹æ14¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¤³¤Î°ìÀï¤Ç½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
