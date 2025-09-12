¹â¶¶Í³¿»á¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¥â¥Æ¤¹¤®¤Æ¡Ö¤ªÁ°´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤¬´íµ¡´ÉÍý¡¡´Æ»ëÌò¤È¤Ï¡©¡¡
¡¡¸µµð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¹â¶¶Í³¿»á(50)¤¬¡¢6Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¾°À®»á¤ÎYouTube¡Ö¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÁ´¤¯¥â¥Æ¤º¡¢Âç³Ø»þÂå¤â¤½¤ì¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í³¿»á¡£
¡¡µÞ·ã¤Ë¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ªÁ°¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¤Ê¡£½÷¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£·ë¹½Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤ÎÂ¼ÅÄ¿¿°ì»á¤Ë¥¬¡¼¥É¡©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÈÉÝ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é³ä¤È¥È¥é¥Ö¥ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¾°À®»á¤â¡Ö³Î¤«¤ËÍ³¿¤¬¥È¥é¥Ö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡