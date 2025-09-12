¡ÚÆÃ½¸¡Û±þ±ç¤ËÊû¤²¤ë〝¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀÄ½Õ〟ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¤Î²Æ¹ç½É¡Ú¿·³ã¡Û
ÁÏÉô94Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¤¬Àè½µ¡¢²Æ¹ç½É¤Î¤¿¤á¸ÞÀô»Ô¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¯¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀÄ½Õ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ËÂçº¬¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¤Ï¡¢°ì»åÍð¤ì¤ÌÆ°¤¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î±þ±ç¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÌë¸·¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÃÄ°÷¤¿¤Á¡£±þ±ç¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç½É2ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¡¢Ä«6»þ¤«¤éÂÎÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö4¡¢5¡¢6¡¢7¡¢8¡ª¡×
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¤Ï¡¢¡Ø¿áÁÕ³ÚÉô¡Ù¡Ø¥Á¥¢¥êー¥ÀーÉô¡Ù¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡Ø¥êー¥ÀーÉô¡Ù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥êー¥ÀーÉô¤Î15¿Í¡£
ÉôÄ¹¤ÎÆâÅÄ¹ÀÊå¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡Ö1Ê¬20ÉÃ¤Ç5ËÜÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¡£¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤é1ËÜÌÜ¤«¤é¡ª¡×
¤³¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Ìó400m¤ò1Ê¬20ÉÃ°ÊÆâ¤ËÁö¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤ì¤ò5ËÜÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡Ö¤¢¤È5¡¢4¡¢3¡ª¤Ï¤¤¥ª¥Ã¥±ー¡ª¡×
ÁáÄ«¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡Ö(±þ±ç¤Ï)ÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢´ðÁÃÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£¡×
¸áÁ°¤ÎÎý½¬－
¤É¤Î¶¥µ»¤Î±þ±ç¤Ç¤â¡¢É¬¤º²Î¤¦¤Î¤¬〝³Ø²Î〟¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÎÆ°¤¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉôÄ¹¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó¡¢´ã¸÷±Ô¤¯Îý½¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡ÖÏÓÎ©¤Æ¡ª¤Ê¤Ë¤½¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤³Ø²Î¡£¡×
À¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤¤ËÍð¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»20²ó¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶ì¤·¤µ¤òÁ´°÷¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡Ö°ì»åÍð¤ì¤ÌÆ°¤¤¬±þ±çÃÄ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤êÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Ãë¿©¸å¤Ï¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄÆÈ¼«¤Î±þ±ç¡ØÂçº¬ÍÙ¤ê¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ËÂçº¬¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î±èÆ»¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
±þ±çÃÄ·ëÀ®Á°¤Î1923Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¡¢102Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë±þ±ç¤Ç¤¹¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âçº¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±þ±çÃÄ¥êー¥ÀーÉô ÆâÅÄ¹ÀÊåÉôÄ¹
¡ÖÂçº¬ÍÙ¤ê¤Ï100Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò100Ç¯Àè¤Î¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡×
Ä«6»þ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°³«»Ï¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë10»þ´Ö¤¬·Ð²á－
¤³¤Î¹ç½É¤Ë¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ÇÎ×¤àÉô°÷¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤ÎÍ×ÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥êー¥Àー¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥êー¥Àー¤ËÄ©Àï Í×ÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À¿Í¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÇ÷ÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°¤¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
4Ç¯À¸¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ç½ÉÃæ¤Ë³«¤«¤ì¤ë¸ÞÀô»ÔÌ±¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¥êー¥Àー¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÇÚÉô°÷
¡Ö¤â¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¡ª¥êー¥Àー¤Ï¡£¤³¤³¤â¤Ã¤È¹ø¤òÍî¤È¤½¤¦¡£¡×
¢£¥êー¥Àー¤ËÄ©Àï Í×ÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó
