Æü¥Æ¥ì·Ï¡ÖTHE¶²½Ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤«¤é¼ê»æÆÏ¤½Ð±é¼ÔÁ´°÷¾×·â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE¶²½Ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ê¸á¸å11¡¦59¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤«¤é¼ê»æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë°î¤ì¤ëº³ºÙ¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÈÖÁÈ¤¬³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸¢°Ò¤Ø¶²½Ì¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅ¹¼ç¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤ÎPR¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖÎáÏÂ¡×¤ò½ñ¤¤¤¿½ñÆ»²È¤Ë¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÅ½¤ê»æ¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿VTR¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ëÊý¤«¤é¤ª¼ê»æ¤¬!MC¤ÎÂ¼¾å¤µ¤ó¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼ê»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é?¡×¤Èº¹½Ð¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¼ê»æ¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤¬ÇÁ¤¹þ¤ß¡Ö¤¨!?¡×¤È¾×·â¡£Â¼¾å¤â´é¤ò¤·¤«¤á¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤â¼ê»æ¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¿Í¤À¤±¸«¤È¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º¹½Ð¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ÎÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¥¦¥½¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÀä¶ç¤·¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¡¦±ÊÈøÍ®Çµ¤â¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¥¹¥´¥¤¡×¤È¶ÄÅ·¡£¼ê»æ¤Îº¹½Ð¿Í¤Ï²¿¤È¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¿ûµÁ°Î»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬¿û»á¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾®¿ù¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤ä¤í!¤³¤ì!¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÀÄ»³¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë1¥Ú¡¼¥¸¤âÎò»Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤½¤ì¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ä¡×¤È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£