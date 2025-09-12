¡ÚÂ®Êó¡ÛÆàÎÉ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç18¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡º£µ¨½é¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸»öÎã¤Ç³ØµéÊÄº¿¡¡²Æì¤äµþÅÔ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç£¹·î¤¹¤Ç¤ËÎ®¹Ô´ü
ÆàÎÉ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÉÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç£¹·î£±£²Æü¸½ºß¡¢£±£¸¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤¦¤Á£±£´¿Í¤¬¿×Â®¸¡ºº¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë£Á·¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£¹·î£±Æü¤«¤é¿ô¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î½¸ÃÄ´¶À÷»öÎã¤Ç¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤È¤¤ç¤¦¡¢£±¥¯¥é¥¹¤ò³ØµéÊÄº¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÅÀÅö¤¿¤ê´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬£±¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï£°¡¥£µ¤Ç¡¢²Æì¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¡¢µþÅÔÉÜ¤äÊ¡²¬¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±¤òÄ¶¤¨¡¢Î®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»£°¡¥£´£¶
ÀÄ¿¹¸©£°¡¥£·£³
´ä¼ê¸©£°¡¥£°£²
µÜ¾ë¸©£°¡¥£±£¸
½©ÅÄ¸©£°¡¥£²£°
»³·Á¸©¡Ý
Ê¡Åç¸©£°¡¥£´£´
°ñ¾ë¸©£°¡¥£±£¶
ÆÊÌÚ¸©£°¡¥£·£°
·²ÇÏ¸©£°¡¥£´£¹
ºë¶Ì¸©£°¡¥£´£¹
ÀéÍÕ¸©£°¡¥£¶£·
ÅìµþÅÔ£°¡¥£³£¹
¿ÀÆàÀî¸©£°¡¥£³£¹
¿·³ã¸©£°¡¥£²£·
ÉÙ»³¸©£°¡¥£·£°
ÀÐÀî¸©£°¡¥£±£·
Ê¡°æ¸©£°¡¥£°£¸
»³Íü¸©£°¡¥£°£¹
Ä¹Ìî¸©£±¡¥£´£·
´ôÉì¸©£°¡¥£³£¸
ÀÅ²¬¸©£°¡¥£²£²
°¦ÃÎ¸©£°¡¥£³£±
»°½Å¸©£°¡¥£³£¹
¼¢²ì¸©£°¡¥£²£¶
µþÅÔÉÜ£±¡¥£³£±
ÂçºåÉÜ£°¡¥£³£¶
Ê¼¸Ë¸©£°¡¥£µ£²
ÆàÎÉ¸©£°¡¥£±£´
ÏÂ²Î»³¸©¡Ý
Ä»¼è¸©£°¡¥£±£·
Åçº¬¸©¡Ý
²¬»³¸©£°¡¥£²£¶
¹Åç¸©£°¡¥£³£°
»³¸ý¸©£°¡¥£µ£²
ÆÁÅç¸©£°¡¥£°£¶
¹áÀî¸©£°¡¥£²£°
°¦É²¸©£°¡¥£²£·
¹âÃÎ¸©£°¡¥£¹£µ
Ê¡²¬¸©£±¡¥£²£°
º´²ì¸©£°¡¥£°£¸
Ä¹ºê¸©£°¡¥£¶£±
·§ËÜ¸©£°¡¥£·£´
ÂçÊ¬¸©£°¡¥£²£¹
µÜºê¸©£°¡¥£²£¹
¼¯»ùÅç¸©£²¡¥£±£¶
²Æì¸©£³¡¥£±£¶
Áí¿ô£°¡¥£µ£°