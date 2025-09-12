»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ÖÊóÆ»»ß¤á¤ë¤Ë¤ÏÀÜÂÔÉ¬Í×¡×¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¸½¶â50Ëü±ßº¾¼è¤« ½ñÎàÁ÷¸¡¤Î47ºÐÃËÀ·Ù»¡´±¤òÄ¨²üÌÈ¿¦
¡ÖÊóÆ»¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢»°½Å¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬9·î12Æü¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ·ÙÉôÊä(47)¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¼«¤é¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢13Æü½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊóÆ»¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤òÀÜÂÔ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜÂÔÈñÍÑ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·ÙÉôÊä¤Ï¡Ö¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï12ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£