³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡½é²ó¤Ë98Æü¤Ö¤ê¤Î6¹æ3¥é¥ó¡ª¡¡ËÜµò¤Ç¤Ï4·î8Æü°ÊÍè¡¢157Æü¤Ö¤ê
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡¼¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡½0¤Î½é²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢¥Ü¥¹¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Ø6¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀõÂ¼¤Î°ìÈ¯¤Ï6·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¡¢98Æü¤Ö¤ê¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï4·î8Æü°ÊÍè¡¢157Æü¤Ö¤ê¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÀõÂ¼¤Ï8·î14Æü¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î10Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£Æ±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢2²ó2»à°ìÎÝ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2²ó½ªÎ»»þ¤Ë¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢µÏ¿¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£