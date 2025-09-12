¥é¥¤¥Ð¥ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬½é¶¥±é¡¡¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¡×¡Ö¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¡×¤Î°û¿©Å¹¤¬¡ÈNo.1¿·¥á¥Ë¥åー¡É¤Î³«È¯¤ËÄ©¤à¡¡·§ËÜ
·§ËÜ±ØÁ°¤È·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÆó¤Ä¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¡×¤ÎÈ¯·¡¤Ç¤¹¡£
JR·§ËÜ¥·¥Æ¥£ ±ÊÅÄ»ËÏ¯¼ÒÄ¹¡ÖÎ¾»ÜÀß¤¬ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JR·§ËÜ±ØÁ°¤Î¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤È¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¡ÖSAKURA MACHI Kumamoto¡×¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÎ¾¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢·§ËÜ±Ø¼þÊÕ¤ÈÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥¢¥ß¥å¥µ¥¯¥°¥ë¥áÈ¯·¡º×¡×¡£
Æó¤Ä¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤ë50°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤¬¡Ö·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò³«È¯¤·¡¢Íè´Û¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯¤Î1·î16Æü¤«¤é2·î22Æü¤Ç¡¢3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
