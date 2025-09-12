ºÇ½ªÍ½ÁªÃË»ÒÂåÉ½¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢½÷»Ò¤Ï13Æü¤ËPO
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¤Ï12Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¤¬¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ìÁê¼ê¤Ë3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Âè3Àï¤Ç¤Ï6¡½7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè4Àï¤ò5¡½4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤Æ3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤¬³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊDSC¡Ë¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï13Æü¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤Æ¡¢8¥¨¥ó¥ÉÀ©¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¡£
¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¤Ë4¡½5¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ë6¡½7¤È2Ï¢ÇÔ¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¤Ë5¡½3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ï12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£