¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¤ÎÍýÍ³¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬»ÙÊ§¤¨¤º¡Ä¡×¡¡10Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤Ç49ºÐÃË¤Ë¹´¶Ø·º5Ç¯¤Îµá·º¡¡·§ËÜÃÏºÛ
º£Ç¯6·î¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡¤ÏÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¹´¶Ø·º5Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢Ä¹ÅÄ·ò»ùÈï¹ð¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Ïº£Ç¯6·î9Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢±§¾ë»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹°÷¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¤Æ¸½¶âÌó10Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î12Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÃ¥¤Ã¤¿10Ëü±ß¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¶¥ÇÏÂå¤Ë½¼¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ëÄ¹ÅÄÈï¹ð¤Î¶¡½Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬Ê§¤¨¤º¡¢º£¤¹¤°¤Ë¶â¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¶¯Åð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò²¼¸«¤·¤¿¾å¤Ç·×²èÅª¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹´¶Ø·º5Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÊñÃú¤Ï¶¼¤¹¤À¤±¤ÎÆ»¶ñ¤ÇÄñ¹³¤µ¤ì¤¿¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹¤â¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·×²èÀ¤â¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹´¶Ø·º¤Ï·ºË¡¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¤º£Ç¯6·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¨Ìò·º¤È¶Ø¸Ç·º¤¬°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ï9·î19Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£