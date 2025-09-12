Áð¤Ê¤®¹ä¤¬ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤ÆÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤òÇ®±é¡ª¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¾®Ìî²ÖÍü¶¦±é¤Ç°¤·¤À¯¼£²È¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×
Áð¤Ê¤®¹ä(¢¨¡Ö¤Ê¤®¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤æ¤ß¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÑò¡×)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉü½²·à¤òÉÁ¤¯"ÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º"¡£2015Ç¯¤Î¡ÖÁ¬¤ÎÀïÁè¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤¿¶âÂß¤·¶È¤Ë¼«¤é¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤Ê¤¬¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸µ³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÃË¤ò¡¢2017Ç¯¤Î¡Ö±³¤ÎÀïÁè¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¡¢º¾µ½»Õ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉü½²¤Îµ´¤È²½¤¹ÃË¤ò¡¢Áð¤Ê¤®¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¡£ËÜºî¤Ç¤ÎÁð¤Ê¤®¤Ï¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£²È¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Éü½²¤òÀÀ¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹µÄ°÷Èë½ñ¡¦ÏÉÄÅµü¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±À¯ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¦¸¤»ô¹§²ð(ËÜÅÄÇîÂÀÏº)¤Î¤â¤È¤Ç20Ç¯°Ê¾å¡¢Èë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Âè°ìÈë½ñ¡¦ÏÉÄÅµü(Áð¤Ê¤®)¡£¤¢¤ëÆü¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÈë½ñ¶ÈÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ºÊ¡¦²ÄÆî»Ò(°æÀîÍÚ)¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢Â©»Ò¤ÎÂÙÀ¸(ÇòÄ»À²ÅÔ)¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µü¤Ï¡¢ÂÙÀ¸¤Î¤±¤¬¤Î¸¶°ø¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÊâÆ»¶¶¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢º¤ÏÇ¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¤Î´Ö¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤ÎÌá¤é¤Ê¤¤ÂÙÀ¸¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µü¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÂÙÀ¸¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ë¹§²ð¤¬¸«Éñ¤¤¤ÎÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£µü¤È²ÄÆî»Ò¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¹§²ð¤Ïµü¤Ë"ÂÙÀ¸¤Î¤±¤¬¤Ï»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨"¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï"»ö·ï¤Î¤â¤ß¾Ã¤·"¤òÌ¿¤¸¤ë...¡£
¢£ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¡¢Éü½²¤ò·è°Õ...µÄ°÷Èë½ñ¡¦ÏÉÄÅµü¤ò±é¤¸¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»
µü¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¹§²ð¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¡¢¸¤»ô»öÌ³½ê¤ÇÈë½ñ¤È¤·¤Æ¹§²ð¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹§²ð¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢Æ±Î½¤ÎÈë½ñ¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ó¤Êµü¤ò±é¤¸¤ëÁð¤Ê¤®¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢µü¤¬ÏÓÍø¤¤ÎÈë½ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÌÜ¤Ç°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢µü¤Ï¹§²ð¤«¤é¡¢ÂÙÀ¸¤Î»ö·ï¤ò¤â¤ß¾Ã¤·¤ÆÈÈ¿Í¤ÎÄÉµÚ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ä¹Ç¯¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¹§²ð¤«¤é¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤âÉî¿«¤È¤â¤È¤ì¤ëÌ¿Îá¤Ë¡¢µü¤ÏºÇ½é¤Ï"²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¹§²ð¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¡£¤½¤Î»þ¤Î¡¢¥µ¥Ã¤È·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤ÆÌÜ¤Ë±Æ¤¬½É¤ëÁð¤Ê¤®¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢µü¤Î¼ºË¾¤äÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÎ©¤ÁÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÆî»Ò¤«¤é¡¢"¹§²ð¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é°ì½ï¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤"¤ÈÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÂÙÀ¸¤ÎµçÃÏ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÆî»Ò¤Ë¡¢µü¤Ï¹§²ð¤Ø¤ÎÉü½²¤È¡¢ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£¤ï¤Ê¤ï¤Ê¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¹§²ð¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ëÁð¤Ê¤®¤Î±éµ»¤¬°µ´¬¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹§²ð¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿µü¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸¤»ô»öÌ³½ê¤ÎÆ±Î½Èë½ñ¡¦·Ö¸¶Íü·Ã(¾®Ìî²ÖÍü)¤È¿·¿ÍÈë½ñ¡¦éâÂôâÃ¿Í(¿ùÌîÍÚÎ¼)¤À¡£âÃ¿Í¤Ï¹§²ð¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÊ¤Çµü¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸¤»ô»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤â¹§²ð¤Ë"¤¢¤ëº¨¤ß"¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¬¤é¤â¡¢âÃ¿Í¤Ë¤Ï¼Ùµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¿´¤ÎÍ¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊâÃ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿ùÌî¤¬¹¥´¶ÅÙ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Ìî±é¤¸¤ëÍü·Ã¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ»ö·ï¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Íü·Ã¤ÈâÃ¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Ø¡£À¯³¦¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ë"¶¯¤¤¼Ô"¤Ø¡¢"¼å¤¤¼Ô"¤Ê¤ê¤ÎÆ®¤¤Êý¤ÇÉü½²¤¹¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢"æ«"¤Î»Å³Ý¤±¹ç¤¤¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄË²÷¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
æ«¤ÎÀïÁè
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î16Æü(²Ð)12:10¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§Áð磲¹ä °æÀîÍÚ ¿ùÌîÍÚÎ¼ ¾®Ìî²ÖÍü ºä¸ýÎÃÂÀÏº ÇòÄ»À²ÅÔ ¡¦ ¾®ß·À¬±Ù µÜß·¥¨¥Þ ÈÓÅÄ´ðÍ´ ¡¦ ËÜÅÄÇîÂÀÏº ÅÄ¸ý¹ÀÀµ ¶Ì¾ëÍµµ¬ ¡¦ ¹â¶¶¹îÅµ ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ ´ßÉô°ìÆÁ