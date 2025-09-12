ÍÂ¼²Í½ã¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ»×¤ï¤º¤Ä¤¤¤¿¡È±³¡É¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼²Í½ã¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹
ËÜºî¤ÇÊ¡»³¤È½é¶¦±é¤·¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢ÀëÅÁ´ü´Ö¤ò´Þ¤áÊ¡»³¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿´ü´Ö¤ò¡ÖÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤ÈÊ¡»³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤Ä¤Æ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤Î»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ëÊý¡¹¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÆ±Áë²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤È¤½¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤¬¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Î±³¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê±³¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡ÖËèÆü¡¢±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤È¹ðÇò¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËÍÂ¼¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ±³¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤¡¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ä¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³¡Ë¤¬¡¢ÌÅ¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡¢ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿±³
¢¡±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×
