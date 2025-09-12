¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×À¸ÅÌÌò½÷Í¥¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¶¯Ä´¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ËÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÂçÄÍË¨¹á¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
【写真】「御上先生」美人女優、暗巻美スタイル
ÂçÄÍ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤è¤¯È±¤ÎÌÓ´¬¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈºÇ¶á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊó¹ð¡£Ìë¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¥ß¥Ë¾æ¤ÎÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡Ö´¬¤È±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¡¦°½À¥ÃÒ²ÖÌò¤òÌ³¤á¤¿ÂçÄÍ¤Ï¡¢2005Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯¡¢ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¸þÆü°ªÊÔ-¡×¡¢¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-Ä«´éÊÔ-¡×¤Î»²²Ã¤òµ¡¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤ÏËÜºî¤Î¤Û¤«¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´ È¸¡Á¡×¤ËµµµÆÌòÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂçÄÍË¨¹á¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¶¯Ä´
