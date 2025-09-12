SEVENTEEN¡¦¥¸¥å¥ó¡¢¶Ë¾å¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃæ¹ñ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÈÄ©Àï¡É¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
SEVENTEEN¤Î¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¡²èÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡©¥¸¥å¥ó¤Î¡È²¦»ÒÍÍ¡É¥Ó¥¸¥å
9·î12Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLEMEN FRESH¡Ù¤ÎÁÏ´©7¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥å¥ó¤Ïº£²ó¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤ÎÁõ¤¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¡¢½©¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤«¤éÀ®½Ï¤·¤¿¥ª¡¼¥é¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»£±Æ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ä©Àï¤ËÎ×¤à¥¸¥å¥ó¤Î³Ð¸ç¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡Ö¡Ê¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÊÉ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£1Ëç1Ëç¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥ì¥ó¥¬¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Ã±¤Ë·Á¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ±Ç²è¡ØThe Shadow¡Çs Edge¡ÊÊáÉ÷ÄÉ±Æ¡Ë¡Ù¤ÇÈÈºáÁÈ¿¥¤Î³Ë¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Õ¥©¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢°Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè²ó°ã¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤º²¤òÂÎ¸³¤·¡¢Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤²áÄø¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï8·î16Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯¸µ¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¥ó¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç´Ú¹ñ¤Î´ÑµÒ¤È¤âÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£9·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥Þ¡×ÉôÌç¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤À¡£20Æü¡¦21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¼çÍ×±Ç²è´Û¤ÇÉñÂæ°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëGV¡Ê¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥å¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëSEVENTEEN¤Ï¡¢9·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢27Æü¡¦28Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¡¦·¼ÆÁ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢10·î¤Ë¤ÏËÌÊÆ5ÅÔ»Ô¡¢11·î¡Á12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ4Âç¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SEVENTEEN¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ï¥¦¥§¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥§¥¤¡£2ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2008Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖÂè3²ó¹á¹Á±Ç²è´ÆÆÄ¶¨²ñÇ¯ÅÙÂç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£2012Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢°ì¿Í¤ÇÅÏ´Ú¤·Îý½¬À¸¤Ë¡£2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë¸«¤»¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤â¿Íµ¤¡£