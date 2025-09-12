ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÍõ¤Ç°¦¤ò¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÍõÀ÷¤á¡×¼ê¤Ì¤°¤¤ºî¤ê¡¡¹áÀî¡¦¤µ¤Ì¤»Ô
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍõÀ÷¤áÂÎ¸³¡¡Khimaira¡¡¤µ¤Ì¤»Ô
¡¡9·î15Æü¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÍõ¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¡ÖÍõÀ÷¤á¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Î¡ÖKhimaira¡×¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÊKhimaira¡¿ËÙÈøÁáÉÒ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢´ó¤»¤ë¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢´ó¤»¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÍõÀ÷»Õ¡¢ËÙÈøÁáÉÒ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³²¼²ÂÇµ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¸ÄÀÅª¤Ê¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê»³²¼²ÂÇµ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×
¡¡É½¸½¤·¤¿¤¤¿§¤ÎÇ»Ã¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5²ó¤Û¤ÉÀ÷¤á½Å¤Í¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³Ãæ¡¢¡ÖÍõ¤¬»ÀÁÇ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¿§¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÍõÀ÷¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊKhimaira¡¿ËÙÈøÁáÉÒ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍõÀ÷¤á¤ÎÂçÊÑ¤µ¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡¡´°À®¤·¤¿¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ï¡¢º¸±¦¤Ç°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÍõ¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤Ç°¦¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©