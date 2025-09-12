ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡9·î12Æü
Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î3Ï¢µÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤Â³¤¯¡×¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½©±«Á°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉô¤ËÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÍËÆü¤È·îÍËÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï32¡îÁ°¸å¤È¡¢»Ä½ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£º´²ì¸©ÇòÀÐÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º´²ì¸©¤Ï¥ì¥ó¥³¥ó¤Î½Ð²ÙÎÌ¤¬Á´¹ñ2°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌÀ³¤¤Î´³ÂóÃÏ¤ÇÅÚ¤Ë±ÉÍÜ¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÇòÀÐÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥³¥óºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï12·î¤ËºÇ¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤È·îÍËÆü¤Î½ËÆü¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÐÍËÆü¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Ï½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¤ä±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33¡îÁ°¸å¤Ç¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£